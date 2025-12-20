¡CIERRAN AÑO CON TRIUNFO! Real Madrid venció al Sevilla en el Bernabéu FOTO: EFE / Juanjo Martín

Un gol del inglés Jude Bellingham, con un remate de cabeza a centro lateral del brasileño Rodrygo Goes, en el minuto 38, y otro tanto del francés Kylian Mbappé, de penalti en el minuto 86, le dieron la victoria al Real Madrid en el Bernabéu (2-0) en LaLiga ante un Sevilla que se topó con dos buenas paradas del belga Thibaut Courtois a Isaac Romero en los minutos 51 y 56.

Cierre de 2025 para el Real Madrid Un tanto de Mbappé con el que igualó el récord de goles en un año natural en el Real Madrid, que, hasta este sábado, ostentaba en solitario Cristiano Ronaldo gracias a sus 59 tantos en 2013. Y vio cerca la opción de superarle, pero un penalti a favor del Real Madrid en el 89 fue anulado posteriormente por el colegiado tras revisarlo en el monitor del VAR.

