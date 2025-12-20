¡CIERRAN AÑO CON TRIUNFO! Real Madrid venció al Sevilla en el Bernabéu

Un gol del inglés Jude Bellingham, con un remate de cabeza a centro lateral del brasileño Rodrygo Goes, en el minuto 38, y otro tanto del francés Kylian Mbappé, de penalti en el minuto 86, le dieron la victoria al Real Madrid en el Bernabéu (2-0) en LaLiga ante un Sevilla que se topó con dos buenas paradas del belga Thibaut Courtois a Isaac Romero en los minutos 51 y 56.
El galo sentenció un partido en el que el Sevilla sufrió dos expulsiones: el brasileño Marcao, por doble amarilla, en los minutos 37 y 68, y su técnico, Matías Almeyda, en el descanso.
FUENTE: EFE