Clasificación Eurocopa 2024:  Cristiano Ronaldo salva a Portugal en su partido 200 

Antes del encuentro, Ronaldo fue homenajeado por su partido 200 con Portugal y recibió el certificado del Récord Guinness por ser el primer futbolista de la historia en alcanzar esa cifra con una selección nacional.

Tras esta victoria, Portugal suma el pleno de 12 puntos tras cuatro partidos de clasificación para la Eurocopa-2024 y lidera el grupo J, seguido por Eslovaquia con 10 unidades tras vencer 1-0 en Liechtenstein, mientras que Luxemburgo dio la sorpresa al imponerse 2-0 como visitante en Bosnia.

"Triunfo con sabor especial, por el día que fue, por el homenaje, por el partido 200... y rematarlo con un gol. No puedo pedir más, fue espectacular, inolvidable", declaró Ronaldo tras el partido.

'CR7' admitió, no obstante, que "el partido no fue bueno, aunque no siempre se puede jugar como uno quiere; Islandia no nos dejó jugar".

"Pero como acaba de decir el seleccionador, las clasificaciones se logran en partidos como éste", añadió.

