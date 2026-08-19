El Arsenal solicita claridad en el caso del Manchester City e irregularidades financieras

El presidente ejecutivo del Arsenal , Richard Garlick, pidió este miércoles claridad en el caso del Manchester City y las acusaciones de irregularidades financieras y deseó que haya una solución "muy pronto", dos años después de la conclusión del juicio.

El City aún no conoce el veredicto por las 130 irregularidades financieras de las que le acusó la Premier League en febrero de 2023. Pese a que el juicio acabó a finales de 2024, aún se desconoce la resolución del mismo.

"Se ha alargado durante demasiado tiempo. Todo el mundo, la liga y los equipos, quieren claridad sobre lo que va a pasar ahora. Pero no es algo que pueda controlar. No es algo sobre lo que puedo especular. Solo puedo desear que haya una solución muy pronto", dijo Garlick en declaraciones a la cadena británica BBC.

La Premier League acusó en febrero de 2023 al City de no proporcionar información financiera precisa ni los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, de no cumplir con el 'fair play' financiero de la UEFA entre 2009 y 2018 y con el de la Premier League entre la 2015-2016 y la 2017-2018.

Arsenal pide claridad en el caso del Manchester City

También le acusó de no cooperar con las investigaciones de la Premier que tuvieron lugar entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

Las declaraciones de Garlick llegan un día después de que Richard Masters, presidente ejecutivo de la liga, asegurara que el caso se está "alargando demasiado".

"Acepto que está alargándose más de lo esperado y entiendo que la gente quiere saber lo antes posible qué está pasando, pero es que simplemente no puedo decir nada", dijo Masters.

"Nuestras reglas son muy claras: hay que seguir el proceso y solo hay una ruta clara, que es permitir que el proceso llegue a una conclusión natural", añadió el directivo.

El City, que niega todos los cargos, contrató a algunos de los mejores abogados especializados en deporte en el Reino Unido para tratar de limpiar su nombre y evitar una sanción que podría ir desde la multa económica hasta la deducción de puntos, descenso de categoría e incluso pérdidas de títulos.

En la década que ha investigado la Premier League, es decir, entre la 2009-2010 y la 2017-2018, el City ganó tres ligas inglesas, una FA Cup y tres Copas de la Liga