COPA CENTROAMERICANA Fútbol Internacional -  19 de agosto de 2026 - 07:38

Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy miércoles 19 de agosto

Repasa a continuación los partidos a disputarse este miércoles 19 de agosto en la Copa Centroamericana 2026.

Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy miércoles 19 de agosto

Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy miércoles 19 de agosto

Foto: Umecit FC

La Copa Centroamericana 2026 continúa este miércoles con Deportivo Mixco recibiendo a UMECIT FC por el Grupo C en el Estadio Manuel Felipe Carrera de la Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Deportivo Mixco hará su debut como local en la competencia con el objetivo de conseguir la primera victoria de su historia en la Copa Centroamericana, luego de perder sus dos primeros encuentros como visitante.

Por su parte, UMECIT FC también intentará sumar los primeros puntos de su historia en el torneo, tras perder cada uno de sus primeros tres partidos por un margen de un gol.

Partidos para hoy miércoles 19 de agosto en la Copa Centroamericana 2026

  • Mixco vs UMECIT FC - Estadio Manuel Felipe Carrera (8:00 pm)
  • Marathón vs Alianza FC - Estadio Francisco Morazán (8:00 pm)
  • CF Fas vs CSD Municipal - Estadio Cuscatlán (10:00 pm)

FUENTE: CONCACAF

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