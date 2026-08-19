Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy miércoles 19 de agosto

La Copa Centroamericana 2026 continúa este miércoles con Deportivo Mixco recibiendo a UMECIT FC por el Grupo C en el Estadio Manuel Felipe Carrera de la Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Por su parte, UMECIT FC también intentará sumar los primeros puntos de su historia en el torneo, tras perder cada uno de sus primeros tres partidos por un margen de un gol.
Partidos para hoy miércoles 19 de agosto en la Copa Centroamericana 2026
- Mixco vs UMECIT FC - Estadio Manuel Felipe Carrera (8:00 pm)
- Marathón vs Alianza FC - Estadio Francisco Morazán (8:00 pm)
- CF Fas vs CSD Municipal - Estadio Cuscatlán (10:00 pm)
FUENTE: CONCACAF