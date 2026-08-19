FÚTBOL Fútbol Internacional -  19 de agosto de 2026 - 13:02

El Manchester City vende a Tijjani Reijnders al Al-Qadsiah

El Manchester City vende al jugador neerlandés de 28 años de edad Tijjani Reijnders al Al-Qadsiah por 61 millones de euros.

El Manchester City vende a Tijjani Reijnders al Al-Qadsiah

El Manchester City vende a Tijjani Reijnders al Al-Qadsiah

FOTO: Mancity

El Manchester City anunció este miércoles la venta del centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders al Al-Qadsiah saudí por 61 millones de euros.

Venta del Manchester City

Reijnders, de 28 años, fichó por el City la temporada pasada, pero nunca llegó a asentarse con Pep Guardiola en el banquillo y, pese al cambio a Enzo Maresca, el italiano tampoco ha confiado en él para ser centrocampista de este equipo.

El City, eso sí, ha hecho caja con él, ya que le fichó el verano pasado por 55 millones de euros y lo ha traspasado por 61.

Con el City, Reijnders ha jugado 50 partidos, marcando siete goles y repartiendo ocho asistencias.

Con esta venta, el City suma 200 millones de euros en jugadores traspasados este verano. Los 'Sky Blues' han transferido a James Trafford al Leeds por 46 millones, a Rodrigo Hernández al Barcelona por 70, a Reijnders a Arabia Saudí por 61, a Manuel Akanji al Inter de Milán por 15 y a Aké por 8 al Fenerbahce.

Además, se han desprendido de jugadores con salarios altos como John Stones y Bernardo Silva.

En el capítulo de entradas, el City se ha dejado 180 millones de euros, siendo la contratación más importante la de Elliot Anderson, por el que ha pagado 135 millones al Nottingham Forest.

FUENTE: EFE

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