Carles Puyol: "Con Mourinho el Madrid puede ser más fuerte"

Carles Puyol , excapitán del FC Barcelona, consideró este martes que, con la llegada del portugués José Mourinho , el Real Madrid "puede ser más fuerte", aunque destacó que el Barça llega con hambre de ir "a por otra" Liga y con un Rodri en el motor que le hará aún más competitivo.

"Hablamos de un gran entrenador (Mourinho). Lo conocí en el Barcelona cuando yo estaba en la cantera y subí al primer equipo; ya veíamos que sabía mucho de fútbol. Luego hizo un buen CV y luego llegó al Madrid. Nosotros estábamos en un momento muy fuerte, recuerdo una gran rivalidad", dijo Puyol en una llamada con varios medios internacionales, entre ellos EFE, organizada por ESPN, dueña de los derechos de LaLiga en Estados Unidos.

"En esos años, aparte de que era Guardiola y Mourinho, Messi y Cristiano, eran dos grandes equipos. Veremos cómo le va. Sigo pensando que el Barcelona tiene muy buen equipo y va a poder hacer buena temporada. Con Mourinho pueden ser más fuertes.", añadió.

Puyol destacó su aprecio por el trabajo de Hansi Flick en el banquillo del Barcelona y por su línea defensiva adelantada.

"Me gusta mucho jugar con defensa adelantada; requiere un compromiso no solo de los defensas, porque si no hay presión al balón te pueden crear muchísimos problemas", dijo.

"Rodri es una muy buena noticia para el Barcelona. Hablamos de uno de los mejores centrocampistas del mundo. He tenido el placer de verlo en directo en el Mundial; me gusta muchísimo. Da mucho equilibrio a los equipos y encaja perfectamente con el juego del Barcelona. Lo ha demostrado con España y en el City con Guardiola. Nos va a ayudar muchísimo, es una posición clave y ahora el centro del campo del Barcelona va a ser aún más fuerte", añadió, al comentar el fichaje de Rodri.

Elogios para Busquets y apoyo para Leo Messi

También valoró positivamente el regreso de Sergio Busquets al Barcelona, esta vez en calidad de entrenador en la cantera.

"Me ha sorprendido porque pensaba que tardaría un poco más en entrar, pero está predestinado. Puede ayudar muchísimo en la cantera tácticamente, pero también con toda su experiencia. Es un gran líder y gran capitán. Ir cogiendo experiencia en el Barça Athletic le puede venir muy bien", afirmó Puyol.

Aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de apoyo a su excompañero Leo Messi, que vive un momento complicado a nivel personal tras el fallecimiento de su padre.

"Leo, mucha fuerza, mucho ánimo. Se lo he dicho en privado. Toda la gente que le queremos estamos con él y su familia", subrayó.

"Me parece increíble lo que ha hecho con 39 años. Es el líder absoluto y, si Argentina llegó a la final, fue gracias a Messi, porque Argentina no fue muy regular. Pero en los últimos 30 minutos de cada partido Leo cogía responsabilidad, incluso en la final, donde España fue superior. Tuvieron ocasiones en los últimos minutos y fueron peligrosos", prosiguió.

"Para mí es el mejor de la historia y un ejemplo para todos los jóvenes que empiezan", concluyó.

El 2-6, su clásico favorito

Además, el exdefensa recordó su clásico favorito, el 2-6 de 2009 que entregó virtualmente la Liga al Barcelona.

"He tenido la suerte de jugar muchos clásicos, pero el 2-6 es el clásico que más recuerdo. Era una temporada muy dura, primer año de Guardiola con nosotros. La primera vuelta fue muy buena, pero el Madrid nos estaba recortando. Estábamos a cuatro puntos, quedaban cuatro jornadas y logramos una victoria increíble que nos dio prácticamente la Liga", afirmó.

Y aseguró que ve "bien" la idea de jugar partidos de LaLiga fuera de España.

"Se lleva hablando muchos años de que se va a jugar fuera. Es complejo para los equipos perder un partido en casa, pero es una oportunidad para los aficionados que siguen nuestra competición de poder disfrutarla en vivo. Si los clubes y LaLiga deciden hacerlo, yo lo veo bien", afirmó.

FUENTE: EFE