MLB MLB -  19 de agosto de 2026 - 09:57

MLB: Shohei Ohtani llega a 30 HR por sexto año seguido y se mete en la pelea por el JMV

Shohei Ohtani llega a 30 jonrones por sexto año consecutivo y se mete de lleno en la pelea por el JMV de la Liga Nacional.

MLB: Shohei Ohtani llega a 30 HR por sexto año seguido y se mete en la pelea por el JMV

MLB: Shohei Ohtani llega a 30 HR por sexto año seguido y se mete en la pelea por el JMV

El jardinero central de los Cachorros, Pete Crow-Armstrong, está marcando un ritmo endiablado, pero Shohei Ohtani le pisa los talones en la carrera por el JMV de la Liga Nacional de la MLB.

Ohtani disparó un jonrón de dos carreras de 448 pies, según la proyección de Statcast, en el tercer inning de la victoria de los Dodgers por 7-6 sobre los Rockies la noche del martes en Coors Field, llegando a 30 cuadrangulares. Es la sexta temporada consecutiva en la que Ohtani alcanza la marca de 30 vuelacercas.

La batalla con Pete Crow-Armstrong - MLB

Pero seguirle el ritmo a Crow-Armstrong no es tarea fácil. En la victoria de los Cachorros por 7-5 sobre los Medias Blancas el lunes, Crow-Armstrong conectó un jonrón de dos carreras para dejar al rival en el terreno en el 10mo episodio. Previamente, había enviado el primer pitcheo del juego por encima de la cerca. Luego, el martes, Crow-Armstrong se convirtió apenas en el 13er jugador, desde al menos 1900, en conectar un jonrón abriendo un juego inmediatamente después de haber pegado un cuadrangular para dejar al rival en el terreno en el encuentro anterior, según Elias Sports Bureau. Crow-Armstrong suma ahora 31 jonrones y ha hilvanado temporadas consecutivas con 30 cuadrangulares y 30 bases robadas.

Su vuelacercas ante el derecho de los Rockies Ryan Feltner llegó después del juego de dos jonrones de Ohtani la noche del lunes, en la victoria de los Dodgers por 11-5 sobre Colorado.

FUENTE: MLB

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