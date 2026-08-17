FÚTBOL Fútbol Internacional -  17 de agosto de 2026 - 08:21

FC Barcelona vs Al-Ahly: Fecha, hora del Trofeo Joan Gamper

El FC Barcelona y Al Ahly ya se midieron en ocasiones especiales, entre ellas la celebración del centenario del conjunto egipcio en 2007, en El Cairo.

FC Barcelona vs Al-Ahly: Fecha

FC Barcelona vs Al-Ahly: Fecha, hora del Trofeo Joan Gamper

FOTO / FC BARCELONA

El Al Ahly SC será el rival del FC Barcelona en la 61.ª edición del Trofeo Joan Gamper, que se disputará el próximo miércoles 19 de agosto en el Spotify Camp Nou.

El tradicional Trofeo Joan Gamper regresará al Spotify Camp Nou después de su reapertura. La última edición se disputó en el Estadi Johan Cruyff frente al Como 1907, mientras que las dos anteriores tuvieron como escenario el Estadi Olímpic Lluís Companys, ante el AS Mónaco y el Tottenham Hotspur.

La visita del Al Ahly tendrá además un carácter histórico, ya que será el primer club egipcio y el primer equipo africano en participar en el Trofeo Joan Gamper.

El duelo también permitirá recuperar la histórica relación entre dos instituciones de gran peso en el fútbol mundial. Barcelona y Al Ahly ya se midieron en ocasiones especiales, entre ellas la celebración del centenario del conjunto egipcio en 2007, en El Cairo. Ambos clubes se habían enfrentado por primera vez en un amistoso disputado en la misma ciudad en 1961.

Fecha, hora del FC Barcelona vs Al Ahly

Fecha: Miércoles 19 de agosto

Hora: 1:00 P.M.

Lugar: Spotify Camp Nou

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