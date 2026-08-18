El noqueador panameño Maximiliano Bonilla disputará choque en argentina

El invicto pegador panameño Maximiliano Bonilla enfrentará el primer reto internacional en su carrera profesional, un combate en la ciudad de Buenos Aires, Argentina el próximo sábado 5 de septiembre ante el púgil local Braian Arguello.

Bonilla (10-0, 10 KOs), de 27 años de edad, galardonado como boxeador del año en Panamá hará aparición en territorio argentino ante Arguello (11-7, 5 KOs), de 29 años de edad y originario de Buenos Aires.

El apodado como "The Hammer", llegará a este pleito tras acabar por la vía rápida en 3 asaltos a su compatriota panameño Eusebio Acevedo, en cartelera en el Hotel Gran David, en su natal Veraguas, en especial noche de High Level Boxing, defendiendo con éxito su título nacional de las 126 libras (peso pluma).

Por su parte, Braian Ariel Arguello en su última salida al escenario logró gran triunfo por TKO en 6 asaltos ante Neri Romero, para arrebatarle así el cinturón AMB Fedelatin súperpluma en evento de TyC Sports en el Estadio F.A.B .

Prueba internacional para El Martillo de Veraguas Maximiliano Bonilla

El explosivo zurdo con 100% de KOs en su carrera profesional, una que inició en el año en el año 2024 buscará mostrar su calibre y su talla de pegador, así como lo ha hecho en su natal Panamá, pero ahora en se verá cara a cara ante un boxeador que a pesar de sus derrotas sufridas, viene de ganar pleito al que llegaba como un claro "no favorito".

De momento no se conocen más detalles sobre la velada en Argentina y sus otros protagonistas, pero todas las acciones del sábado 5 de septiembre las podrás sintonizar a través de la señal de RPC con Lo Mejor del Boxeo.