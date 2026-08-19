José Mourinho y su opinión sobre el fichaje de Rodri con el FC Barcelona

José Mourinho , entrenador del Real Madrid , afirmó este miércoles que las dudas que tuvo Rodri Hernández ante la oferta del conjunto blanco le generaron dudas a él y defendió que el club madridista "no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces".

El técnico portugués negó que el Barcelona actuara para arrebatarle al centrocampista internacional español al Real Madrid y desveló que habló en un par de ocasiones con él.

"El Real Madrid le hizo una oferta muy buena. Pienso que la relación Real Madrid-City es muy buena. Sin negociar con el City, el Real Madrid tuvo contactos con Rodri y le hizo una oferta importante. Rodri dudó", explicó en una entrevista concedida a 'El Chiringuito' en Energy.

"Lo que pienso que ha pasado, y hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y muy correcto con nosotros. Pienso que el Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces. Si contactas, el jugador te tiene que preguntar cuándo tiene que ir", añadió.

José Mourinho no quiere más fichajes

Mourinho deseó suerte a Rodri en su nueva etapa en el Barcelona, pero apostilló entre risas que aunque espera que le vaya bien en el conjunto azulgrana, deseó que tampoco le vaya "demasiado bien", y aseguró que no necesita más incorporaciones.

"No hay que fichar más. Yo no digo que no habrá más fichajes, el mercado está abierto, pero para mí está cerrado. Me gusta mucho la plantilla que tengo. No me falta Rodri. Tenemos soluciones, tenemos calidad y una plantilla hecha", indicó.

FUENTE: EFE