CONCACAF Champions Cup: Cruz Azul golea al Vancouver Whitecaps para ser campeón

"Asumimos la final con mucha responsabilidad y fue un partido redondo. la realidad es que lo resolvimos desde el primer tiempo", dijo Sepúlveda, quien terminó como máximo anotador del torneo con nueve goles.

La afición celeste predominó en el estadio, pero hubo unos 700 seguidores que acompañaron a los Whitecaps y poblaron una pequeña porción de tribuna en una cabecera.

El Vancouver salió desafiante con tres jugadores de ataque para confrontar la línea de tres defensas centrales, pero no tuvo una sola oportunidad en todo el partido.

Por su lado, Cruz Azul mostró su ambición con incursiones tempraneras por los costados y una intensa presión alta que pronto dio resultados.

Al minuto 8, el Vancouver intentó salir jugando desde el fondo. El argentino Carlos Rotondi se barrió para puntearle la pelota al colombiano Édier Ocampo y habilitar en el área a Rivero, quien firmó el 1-0 con un disparo raso y cruzado casi desde la línea frontal.

Al 28, tras robarle el balón al argentino-paraguayo Andrés Cubas, 'Lolo' Faravelli hizo el 2-0 con un disparo desde fuera del área.

Sepúlveda apareció al 37 para extender la pierna derecha en el área chica y convertir el 3-0 un centro que Rotondi le envió desde el costado izquierdo.

Antes del descanso, al 45, Bogusz se hizo de la pelota en los linderos del área y desde ahí sentenció el 4-0 con un disparo cruzado.

Tras el cuarto gol, el lateral izquierdo Sam Adekugbe lucía desconcertado en la cancha al igual que los aficionados del Vancouver en la tribuna.

Mesa servida para Cruz Azul

Cruz Azul salió a ejercer el dominio agobiante desde el arranque del segundo tiempo.

Sepúlveda se encargó de hacer el 5-0 al 50 con un remate de cabeza con asistencia de Jorge Sánchez.

Al 70, el portero japonés Yohei Takaoka perdió la pelota fuera de su área, con el arco desprotegido el delantero griego Giorgos Giakoumakis mandó un disparo que el defensa serbio Ranko Vaselinovic despejó con la cabeza.

En el último partido del interinato del entrenador uruguayo Vicente Sánchez, Cruz Azul logró su séptimo título en el máximo torneo de clubes de la Concacaf. Antes se coronó en las ediciones de 1969, 1970, 1971, 1996, 1997 y 2013-2014.

Tras el silbatazo final se vieron dos imágenes conmovedoras. Los Whitecaps se acercaron a sus seguidores para agradecer el apoyo y ellos brindaron un aplauso a los jugadores por haber llegado a la final.

"Cometimos un par de errores y ellos fueron muy contundentes cada vez que llegaron. Nos costó mucho la altitud (2.240 msnm), no supimos adaptarnos y nos vamos tristes a casa", comentó Daniel Ríos, delantero mexicano del Vancouver.

Luego de ser bañado con el agua de la hielera, Vicente Sánchez se arrodilló a un costado de la cancha para agradecer por el título entre sollozos.

"No sé el futuro, vivo un día a la vez y no sé que pueda pasar mañana. Hoy hay que disfrutar", dijo Vicente Sánchez sobre una posible continuidad como entrenador de Cruz Azul. "No depende de mí la decisión, trato de no pensar en cosas que no dependen de mí".

Además quedarse con el título, La Máquina se clasificó para la Copa Intercontinental 2025 y el Mundial de Clubes de 2029.

FUENTE: AFP