Concachampions 2026: El Sporting San Miguelito ya conoció su rival en primera ronda

Este martes se realizó el Sorteo de la Copa de Campeones Concacaf 2026 (Concachampions), donde el Sporting San Miguelito conoció su rival en la primera ronda.
Formato de competencia de la Concachampions
La Copa de Campeones Concacaf mantiene su formato de eliminación directa, compuesto por cinco rondas: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final. Las primeras cuatro rondas se disputan en series de ida y vuelta, mientras que la Final, donde se coronará al campeón regional, se jugará a partido único. De los 27 clubes participantes, 22 iniciarán su camino en la Primera Ronda y cinco avanzarán directamente a los Octavos de Final (Deportivo Toluca FC, Inter Miami CF, Seattle Sounders FC, LD Alajuelense y Mount Pleasant FA).
La Primera Ronda iniciará a principios de febrero, los Octavos de Final se disputarán en marzo, los Cuartos de Final en abril, las Semifinales entre abril y mayo, y la Final se llevará a cabo el sábado 30 de mayo.
FUENTE: CONCACAF