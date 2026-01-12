La selección de Panamá inicia entrenamientos para enfrentar a Bolivia

La Selección de Panamá arrancó este lunes su preparación con miras a los próximos partidos amistosos frente a los oncenos de Bolivia y México en el marco de una doble tanda internacional.

La escuadra panameña se prepara para enfrentarse primero de visita a su similar de Bolivia , el próximo domingo 18 de enero, y luego estará recibiendo en casa a México, el próximo jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, en el cierre de dos partidos fuera de las denominadas fechas FIFA.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Para este lunes, un total de 22 jugadores se dieron cita al día 1 de trabajo en el COS Sports Plaza, en Metro Park, bajo la mirada del entrenador Thomas Christiansen.

Selección de Panamá inicia entrenamientos

La novedad en el entrenamiento de hoy fue la presencia de los jugadores Kahiser Lenis, del club Jaguares de Córdoba, de Colombia; Javier Rivera, del CD Marathón, de Honduras, y Aimar Sánchez, del New York Red Bulls II, de Estados Unidos.

Estos tres jugadores se integraron al grupo, luego de recibir la autorización de sus respectivos clubes para sumarse a la preparación.

Para mañana, martes, se espera la incorporación de tres nuevos jugadores como el atacante Gustavo Herrera, el guardameta John Gunn y el defensor Jorge Gutiérrez.

En total, el llamado a entrenamientos cuenta con 15 jugadores provenientes de la Liga Panameña de Fútbol, más otros 10 futbolistas legionarios que militan fuera de las fronteras de Panamá.

El onceno nacional tiene en su programación tres sesiones más de entrenamientos en el COS Sports Plaza, este martes, miércoles y jueves, en horas de la mañana, previo a tomar su vuelo rumbo a territorio boliviano.

Los dirigidos por el DT Christiansen estarán viajando a Bolivia este jueves en horas de la tarde, ya con el grupo final de convocados.

La lista final de convocados por parte del DT Thomas Christiansen será anunciada previo al viaje a Bolivia.