Real Madrid vs Levante: Fecha, hora y dónde seguir J20 de LaLiga

El onceno del Real Madrid está listo para afrontar la jornada 20 de LaLiga, en el que se enfrentará al Levante en el Estadio Santiago Bernabéu.
Por su parte, los "Azulgranas" igualaron 1-1 con el Espanyol en la pasada fecha del campeonato español.
Los blancos actualmente marchan en la segunda posición con 45 puntos, mientras que el Levante es penúltimo en la tabla con 14 unidades.
REAL MADRID VS LEVANTE: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR JORNADA 20 DE LALIGA
- Fecha: Sábado, 17 de enero de 2026
- Hora: 8:00 a.m.
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com