Real Madrid vs Levante: Fecha, hora y dónde seguir J20 de LaLiga

El onceno del Real Madrid está listo para afrontar la jornada 20 de LaLiga , en el que se enfrentará al Levante en el Estadio Santiago Bernabéu .

Los merengues tratarán de levantar el ánimo después de perder 3-2 ante el Albacete y quedar eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey, en el primer partido que dirigió Álvaro Arbeloa.

Por su parte, los "Azulgranas" igualaron 1-1 con el Espanyol en la pasada fecha del campeonato español.

Los blancos actualmente marchan en la segunda posición con 45 puntos, mientras que el Levante es penúltimo en la tabla con 14 unidades.

REAL MADRID VS LEVANTE: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR JORNADA 20 DE LALIGA