Selección de Panamá Marea Roja -  15 de enero de 2026 - 09:05

Eddie Roberts y la ilusión de estar con la Selección de Panamá

El guardameta Eddie Roberts conversó con los medios de comunicación, antes de viajar a Bolivia para el primer amistoso de la Selección de Panamá.

Eddie Roberts y la ilusión de estar con la Selección de Panamá

Eddie Roberts y la ilusión de estar con la Selección de Panamá

FOTO: EDDIE ROBERTS

El guardameta Eddie Roberts conversó con los medios de comunicación, antes de viajar a Bolivia para el primero de dos amistosos que tendrá la Selección de Panamá en el mes de enero.

"Es una ilusión, sabiendo que no son partidos de fecha FIFA, pero son muy importantes para cada uno de nosotros", dijo el ex portero del CAI.

Eddie actualmente milita en los Estudiantes de Mérida del fútbol venezolano, donde recibió 16 goles en 13 partidos con 4 porterías en cero.

"Las puertas que se me abrieron me han ayudado a muchas cosas, tanto en lo futbolístico como en lo personal", agregó.

Eddie Roberts sobre Luis Mejía y Orlando Mosquera

El arquero de 31 años hizo referencia a los dos porteros fijos en la selección, teniendo como referencia a Luis Mejía por ser zurdo y a Mosquera porque tuvo un destacado paso por el fútbol venezolano.

"Siempre me ha gustado ver a "Manotas", trato de copiar muchas cosas productivas y siempre serán un ejemplo a seguir", añadió.

"El estilo de juego de mi nuevo DT en Venezuela, es similar al de Thomas Christiansen. Se caracteriza más por jugar y no por lanzar tanto balones largos", finalizó.

Partidos amistosos de la Selección de Panamá

  • Bolivia vs Panamá - Estadio Centenario (4:00 pm) 18 de enero
  • Panamá vs México - Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (8:00 pm) 22 de enero
En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: Lista de convocados para amistosos ante Bolivia y México

Thomas Christiansen reveló que Plaza Amador no le prestó a tres jugadores

Thomas Christiansen habló de Kadir Barría, Edward Cedeño, Tomás Rodríguez y sobre futuros amistosos

Recomendadas

Últimas noticias