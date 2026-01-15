Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 11

Las acciones del 57 Campeonato Nacional deBéisbol Juvenil 202 6, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse el undécimo día de acción en la primera fase del torneo.
En otros choques interesantes, Panamá Metro superó 6-1 a Chiriquí Occidente, Coclé 4-1 a Bocas del Toro y Colón dejó tendido en el terreno 5-4 a Herrera
Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026
Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos
- Panamá Oeste /11/ 11/ 0
- Panamá Este 10 /8/ 2
- Coclé /11/ 8 / 3
- Chiriquí /10/ 6 / 4
- Panamá Metro 11 / 6 / 5
- Los Santos 11 / 5 / 6
- Chiriquí Occidente /11/ 5 / 6
- Darién 11 / 4 / 7
- Herrera 9 / 3 / 6
- Bocas del Toro /11/3 / 8
- Colón / 11 / 3 / 8
- Veraguas 1 / 2/ 9
Panamá Este y Chiriquí tienen un juego pendiente, mientras que Herrera dos.