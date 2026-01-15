Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  15 de enero de 2026 - 08:34

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 11

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después de culminar el undécimo día de acción en la Copa Caja de Ahorros.

Foto: Fedebeis

Las acciones del 57 Campeonato Nacional deBéisbol Juvenil 202 6, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse el undécimo día de acción en la primera fase del torneo.

En las acciones del miércoles 14 de enero, la novena de Panamá Oeste derrotó 1-0 a Chiriquí en el Estadio Marino Rivera para mantenerse como único invicto en el torneo.

En otros choques interesantes, Panamá Metro superó 6-1 a Chiriquí Occidente, Coclé 4-1 a Bocas del Toro y Colón dejó tendido en el terreno 5-4 a Herrera

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Panamá Oeste /11/ 11/ 0
  2. Panamá Este 10 /8/ 2
  3. Coclé /11/ 8 / 3
  4. Chiriquí /10/ 6 / 4
  5. Panamá Metro 11 / 6 / 5
  6. Los Santos 11 / 5 / 6
  7. Chiriquí Occidente /11/ 5 / 6
  8. Darién 11 / 4 / 7
  9. Herrera 9 / 3 / 6
  10. Bocas del Toro /11/3 / 8
  11. Colón / 11 / 3 / 8
  12. Veraguas 1 / 2/ 9

Panamá Este y Chiriquí tienen un juego pendiente, mientras que Herrera dos.

