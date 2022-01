Copa de África: Camerún y Gambia se meten en cuartos de final

Comoras, sin portero y con 10 durante casi todo el partido, dio más trabajo del a priori esperado a Camerún, que acabó imponiéndose por 2-1 para meterse en cuartos de final de la Copa de África, en partido disputado en Yaundé.

Los 'Celacantos', que jugaron con Shaker Alhadhur, habitual lateral derecho, en el arco al no poder contar con ninguno de sus tres porteros convocados, y en inferioridad desde el minuto 7 por la expulsión de su capitán Nadjim Abdou, resistieron pese a que Karl Toko-Ekambi abrió el marcador al filo de la media hora de juego (29).

Vincent Aboubakar pareció sentenciar a veinte minutos para el final (70), con su sexto gol en el torneo, pero los comorenses, que jugaban por primera vez la fase final del torneo continental, pusieron emoción al final del duelo de la Copa de África tras el tanto de Youssouf M'Changama de golpe franco directo (81).

Un lateral bajo palos

"Creo que podemos decir que nos vamos del torneo dignamente, con la cabeza alta", dijo el improvisado arquero comorense. "Hemos hecho lo que hemos podido. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho en nuestra competición", añadió.

Alhadhur, defensa del Ajaccio de la Ligue 2 francesa, tuvo que ponerse bajo la portería después del brote de covid-19 en la delegación comorense (el sábado la federación de este país anuncio 12 casos, entre ellos su seleccionador Amir Abdou y nueve jugadores).

Entre los afectados estaban dos de los arqueros Ali Ahamada y Moyadh Ousseini, mientras que el titular habitual, Salim Ben Boina, estaba lesionado.

Ahamada dio negativo en un test este lunes, pero aún así la Confederación Africana de Fútbol no le dejó jugar, ya que su positivo fue anunciado dos días antes y no había pasado los cinco días que exige el reglamento de la competición.

"No me creía que me hubieran elegido a mí hasta que me puse los guantes. Fue entonces cuando me di cuenta que iba en serio. Tenía muchas emociones en la cabeza, pero traté de concentrarme" en el partido, explicó Alhadhur, quien cuajó un gran partido y realizó varias paradas que evitaron una derrota mayor de su equipo.

El goleador de Comoras, no obstante, se mostró crítico con la decisión de la CAF: "Es inadmisible que no se hayan adaptado a nuestra situación. Criticamos la falta de ética", dijo M'Changama, elegido el mejor jugador del partido.

