Copa Africana: Camerún chocará con Marruecos en cuartos de final

Camerún, con los goles del jugador del Stoke City inglés Junior Tchamadeu y del atacante del Bayer Leverkusen Christian Kofane y las intervenciones salvadoras del meta Devis Epassy después, se impuso a Sudáfrica (1-2) que acortó distancias demasiado tarde y quedó eliminado de los cuartos de final de la Copa Africana.
Camerún demostró superioridad - Copa Africana
Camerún, con más experiencia, palmarés y pedigrí, se mostró superior en la primera parte con los goles de Junior Tchamadeu, a pase de Junior Kotto a la media hora y de Christian Kovane, que hizo el segundo tras un centro por la izquierda de Mahamaodu Nagida.
Pero pensó que tenía todo hecho. Por la ventaja en el marcador y la diferencia en el césped. Pero Sudáfrica, tercero en la pasada edición, tiró de coraje y empuje y aprovechó la relajación camerunesa para apretar el marcador.
Devis Epassy sostuvo con buenas intervenciones al cuadro de Dafid Pagou pero el gol que logró Evidence Makgopa a pase de Aubrey Modiba apretó la situación. Lo intentó hasta el final y tuvo un par de acciones que le pudieron dar un empate que no llegó.
Camerún mantuvo el tipo y jugará en Rabat el viernes contra Marruecos, que previamente superó a Tanzania (1-0), de camino a semifinales
FUENTE: EFE