Copa Africana: Malí eliminó a Túnez y avanzó a cuartos de final

Los penaltis premiaron la resistencia de Malí , que jugó desde el minuto 26 con un jugador menos y que, además, evitó la derrota con el empate logrado en el tiempo añadido, lo que la envía a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones que disputará el viernes ante una Senegal que previamente venció a Sudán (3-1).

Túnez quedó eliminado incapaz de aprovechar la superioridad numérica y, aunque tomó ventaja en el minuto 88, no pudo amarrar la victoria. Una mano absurda dentro del área en el 96 dio un penalti a Mali que supuso el empate, llevó el partido a la prórroga y a los penaltis.

Sigue sin ganar la selección maliense que avanzó a los octavos sin conseguir vencer ninguno de los tres partidos que jugó como segundo de su grupo y se encuentra en sus cuarta presencia seguida en las eliminatorias de la competición.

El de octavos fue un ejercicio de supervivencia del cuadro de Tom Saintfiet porque en el minuto 26 Woyo Coulibaly vio la tarjeta roja por una entrada peligrosa, una plancha, sobre Hannibal Mejbri.

A partir de ahí su intención fue mantener el tipo y resistir. Así lo hizo hasta el minuto 88, cuando un centro al área de Elias Saad al espacio fue cabeceado a la red por Firas Chaouat.

Túnez no fue efectivo en los penales - Copa Africana

Pero aún tuvo su oportunidad Mali. Una mano dentro del área de Yassine Meriah revisada por el VAR supuso en el minuto 94 una gran ocasión. Desde los once metros no falló Lassine Sinayoko que logró el empate. No se movió el marcador después y el desenlace fue a los penaltis. Túnez falló tres de los cinco que ejecutó, de Ali Abdi, Mohamed Achouri y Mohamed Romdhane. Mali marró dos. el Bilal Toure marcó el definitivo que dio el triunfo a Mali.

La selección de Mali, subcampeón en 1972, su mejor papel, está en cuartos de final tal y como hizo en su última participación, en el 2023. Se enfrentará a Senegal, que previamente venció a Sudán (3-1), en el camino hacia cuartos.

FUENTE: EFE