Copa Africana de Naciones: Egipto y Sudáfrica avanzan a octavos

Las selecciones de Egipto y Sudáfrica aseguraron su presencia en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones (CAN), tras empatar ante Angola (1-1) y ganar ante Zimbabue (3-2), respectivamente, este lunes, en la última jornada del grupo B, que dejó a las 'Palancas Negras' en la tercera posición.
Egipto y Sudáfrica avanzan de ronda
Egipto llegaba a la cita con la clasificación del grupo en el bolsillo, pero con el objetivo de certificar el liderato y continuar invicta en el torneo.
El seleccionador egipcio Hossam Hassan quiso dar descanso a sus jugadores titulares y presentó un once inédito en el campeonato, plagado de suplentes y sin sus dos grandes estrellas, Mohamed Salah y Omar Marmoush. A pesar de ello, los Faraones tuvieron buenas ocasiones durante el tramo inicial de la primera mitad, especialmente a balón parado y en la cabeza de Hossam Abdelmaguid.
Angola, con el 'ovetense' David Carmo titular en el centro de la zaga, necesitaba una victoria para apurar sus opciones y fue de menos a más en el encuentro, amenazando siempre a la contra. El extremo angoleño Chico Banza estuvo muy cerca de adelantar a los suyos al filo del descanso, pero no definió bien ante el meta Shobeir después de una gran combinación con su compañero Mabululu.
FUENTE: EFE