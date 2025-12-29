Copa Africana de Naciones: Egipto y Sudáfrica avanzan a octavos

Las selecciones de Egipto y Sudáfrica aseguraron su presencia en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones (CAN), tras empatar ante Angola (1-1) y ganar ante Zimbabue (3-2), respectivamente, este lunes, en la última jornada del grupo B, que dejó a las 'Palancas Negras' en la tercera posición.

De esta manera, Egipto accede a las eliminatorias como cabeza de serie con siete puntos, mientras que Sudáfrica lo hace como segundo al sumar seis. Angola reserva plaza como tercero, pero deberá esperar al resto de grupos para saber si es una de las mejores del torneo y jugar los cuartos, con Zimbabue ya eliminada.

Egipto y Sudáfrica avanzan de ronda

Egipto llegaba a la cita con la clasificación del grupo en el bolsillo, pero con el objetivo de certificar el liderato y continuar invicta en el torneo.

El seleccionador egipcio Hossam Hassan quiso dar descanso a sus jugadores titulares y presentó un once inédito en el campeonato, plagado de suplentes y sin sus dos grandes estrellas, Mohamed Salah y Omar Marmoush. A pesar de ello, los Faraones tuvieron buenas ocasiones durante el tramo inicial de la primera mitad, especialmente a balón parado y en la cabeza de Hossam Abdelmaguid.

Angola, con el 'ovetense' David Carmo titular en el centro de la zaga, necesitaba una victoria para apurar sus opciones y fue de menos a más en el encuentro, amenazando siempre a la contra. El extremo angoleño Chico Banza estuvo muy cerca de adelantar a los suyos al filo del descanso, pero no definió bien ante el meta Shobeir después de una gran combinación con su compañero Mabululu.

