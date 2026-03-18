Fútbol Internacional -  18 de marzo de 2026 - 19:39

Copa Airlines lanzó este miércoles la nueva versión de 'Sube la marea', canción para la selección de Panamá

Copa Airlines trae la nueva versión de Sube La Marea, canción de apoyo de la selección de Panamá rumbo al Mundial 2026.

Copa Airlines lanzó este miércoles la nueva versión de Sube la marea

Copa Airlines lanzó este miércoles la nueva versión de 'Sube la marea'

Copa Airlines lanzó este miércoles la nueva versión de 'Sube la marea', la canción en apoyo a la selección de Panamá de cara al Mundial entonada por el salsero Rubén Blades y un repertorio de artistas panameños en un videoclip que exalta los principales puntos turístico del país.

"Es una obra pensada, querida y estructurada diferente a la primera para que conectara más, transmitiera más lo que es Panamá en la parte musical, audiovisual y conexión que se trasmite con los talentos", dijo a EFE el director senior de mercadeo, comunicaciones y programa de Viajero Frecuente de la compañía aérea, Marco Ocando.

Copa Airlines, la aerolínea oficial y patrocinadora de la selección, presentó el video oficial de 'Sube la Marea Remix' como un homenaje a la pasión de la 'Marea Roja' (afición) por la Sele de cara a su participación por segunda vez en un Mundial de Fútbol.

Copa Airlines con canción de apoyo

Esta es una nueva versión a la primera lanzada en 2018 (cuando Panamá fue por primera vez en su historia a un mundial) con un sonido más panameño y "tropical" con la "mezcla tan bella de culturas, sonidos y ritmos que tiene este país", explicó Ocando.

El sencillo, disponible en las plataformas digitales, es "una celebración del país que reúne talento musical panameño, bellos paisajes y expresiones culturales únicas para transmitir la energía y el orgullo de una nación que vuelve a vivir el sueño mundialista", según la información oficial.

Así, la canción, compuesta y producida por el dúo Los Gaitanes, vuelve a reunir a voces destacadas de la música panameña como Rubén Blades, Omar Alfanno, compositor de éxitos como 'El Gran Varón', Erika Ender, cantante y una de las compositoras de 'Despacito', así como los urbanos de talla internacional Sech y Boza.

A ello se suman Nando Boom, uno de los fundadores del reggae en español, Idania Dowman, Ingrid De Ycaza, los cantantes de típico (folclore) Osvaldo Ayala, Alejandro Torres, Jhonathan Chávez, Samy y Sandra Sandoval y Kako y Doralis. Además de Kafu Banton, Los Rabanes, Los Beachers y la banda La Súper Banda de Colón.

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