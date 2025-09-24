Copa Centroamericana 2025: El CD Plaza Amador le ganó de visita al Real España

De visita, el CD Plaza Amador logró un gran triunfo 0-1 ante el Real España hondureño en partido correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana 2025 desde el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula.

El equipo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) trató de imponer condiciones en cancha rival, con el buen manejo de la pelota, con posesiones largas lideradas mayormente por Joel Lara y José "Gasper" Murillo.

Los "Leones" aparecieron primero para generar peligro, con Everardo Rose sobre el minuto 15', con una llegada al área y disparo de pierna derecha, que al final se fue desviado.

Pocos minutos después, José Murillo dejó rivales en el camino y sacó un remate de pierna izquierda, pero Luis "Buba" López reaccionó bien abajo para atajar.

La reacción de los locales llegó después, a la media hora de partido con el brasileño Gustavo Souza, que quedó solo en el área tras el balón detenido, pero su definición no fue la mejor y se fue a un lado del arco de "Memo" Castañeda.

Antes de que la primera mitad terminara, el defensor panameño Daniel Aparicio y nuevamente el brasileño Souza tuvieron oportunidades de cara a la portería, pero los remates se fueron desviados.

Segunda mitad con emociones y con el gol

El segundo tiempo en Honduras arrancó de manera diferente, con un ida y vuelta de gran ritmo, a la espera del invitado especial en el fútbol, el gol.

Ambos oncenos lo intentaron de distintas maneras, pero fue el equipo dirigido por el DT Mario Méndez que abrió el marcador sobre el minuto 90', con el ingresado en la segunda mitad Ovidio López, que definió bien con su pierna derecha.

Con este resultado (0-1), el CD Plaza Amador volverá a casa en busca de sellar su clasificación a las semifinales de la competición de la CONCACAF.