Copa Centroamericana 2025: Sporting San Miguelito pierde en las "alturas" ante Xelajú

Con dos jugadas a balón parado, Club Xelajú MC derrotó 2-0 al Sporting San Miguelito en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Nada más comenzar el partido, el equipo local tuvo una gran chance gracias a Pedro Báez que tomó la pelota dentro del área, remató a la izquierda de Marcos De León que reaccionó de gran manera para evitar el gol.

Tras esta oportunidad, hubo pocas ocasiones de gol, algunos de Joseph Cox pero sin encontrar el arco local.

Sporting San Miguelito no puede en las alturas

Pasada la hora de partido llegó el gol local con un tiro de esquina que llegó a Kevin Ruiz que de cabeza mandó el balón al fondo, lejos del alcance del portero De León.

Poco menos de quince minutos, un tiro libre llegó al área, De León dudó en salir y de cabeza remató Derrikson Quirós.

El partido de vuelta será en Panamá el próximo jueves 2 de octubre a las 7:00 P.M.