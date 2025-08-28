Copa Centroamericana 2025: Partidos para hoy jueves 28 de agosto

La Copa Centroamericana 2025 continua este jueves 28 de agosto, con la jornada que cierra el Grupo B, en busca de los demás clasificados a los Cuartos de Final de la competición de la CONCACAF.
Partidos para hoy 28 de agosto en la Copa Centroamericana 2025
Herediano vs Municipal a las 9:00 P.M. en el Estadio Nacional de Costa Rica.
Real España vs Sporting San Miguelito en el Estadio General Francisco Morazán a las 9:00 P.M.
Los "académicos" de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llegan a este duelo como líderes del Grupo B, tras derrotar como local al Herediano por marcador de 2-0, mientras que sus rivales de turno, Real España, viene de superar por la mínima a Diriangén y suma 3 unidades en el último lugar.
Por su parte, Herediano tiene 3 puntos y Municipal 5 en el segundo lugar.