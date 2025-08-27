Copa Centroamericana 2025: Partidos para hoy miércoles 27 de agosto

La Copa Centroamericana 2025 continua este miércoles 27 de agosto con partidos de los grupos A y D, con acción panameña en su cierre de ronda.

Los "Leones", que atraviesan un gran momento en LPF y el torneo internacional abren la jornada, en busca de seguir en la cima de la tabla de posiciones.

Partidos para hoy 27 de agosto en la Copa Centroamericana 2025

CD Plaza Amador vs Alianza en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 7:00 P.M.

Liga Deportiva Alajuelense vs Antigua GFC a las 7:00 P.M. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Real Estelí vs Águila a las 9:00 P.M. en el Estadio Independencia.

Olimpia vs Xelajú en el Estadio Nacional De Honduras (Chelato Uclés) a las 9:00 P.M.

Los de la Plaza de Panamá llegan a este encuentro como locales clasificados y con marca perfecta en 3 partidos, sumando 9 puntos y en lo más alto del Grupo A.

En su último encuentro derrotaron a Managua por marcador de 3-2 en territorio panameño.