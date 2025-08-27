Copa Centroamericana 2025: Partidos para hoy miércoles 27 de agosto

La Copa Centroamericana 2025 continua este miércoles 27 de agosto con partidos de los grupos A y D, con acción panameña en su cierre de ronda.
Partidos para hoy 27 de agosto en la Copa Centroamericana 2025
CD Plaza Amador vs Alianza en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 7:00 P.M.
Liga Deportiva Alajuelense vs Antigua GFC a las 7:00 P.M. en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Real Estelí vs Águila a las 9:00 P.M. en el Estadio Independencia.
Olimpia vs Xelajú en el Estadio Nacional De Honduras (Chelato Uclés) a las 9:00 P.M.
Los de la Plaza de Panamá llegan a este encuentro como locales clasificados y con marca perfecta en 3 partidos, sumando 9 puntos y en lo más alto del Grupo A.
En su último encuentro derrotaron a Managua por marcador de 3-2 en territorio panameño.