MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el martes 26 de agosto?

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que vieron acción el martes 26 de agosto en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

FOTO: Mitchell Leff/Getty Images

Los Grandes Ligas (MLB) panameños siguen viendo acción en el mejor béisbol del mundo y a continuación repasaremos sus actuaciones del martes 26 de agosto.

Los peloteros Miguel Amaya (esguince de tobillo) y el relevista Justin Lawrence (Inflamación del codo derecho), se encuentran fuera de acción por lesión.

Actuación de los panameños en la MLB - martes, 26 de agosto

Edmundo Sosa: El infielder de 29 años bateó de 3-2, con 1 doble, 1 carrera empujada y 1 ponche para dejar su promedio ofensivo en .269. en la derrota de los Phillies 6-5 ante los Mets de Nueva York en el Citi Field.

Iván Herrera: El máscara de 25 años estuvo como bateador designado en la derrota de los Cardenales de San Luis 8-3 frente los Piratas de Pittsburgh. Herrera pegó un imparable dos turnos, recibió una base por bolas y se ponchó en una ocasión para dejar su promedio en .281.

José Caballero: El "Chema" de 28 años reemplazó al jardinero derecho Giancarlo Stanton en la séptima entrada, durante la victoria de los Yankees de Nueva York 5-1 sobre los Nacionales de Washington.

"Cabby" recibió una base por bolas y se robó una base para llegar a 41 y dejar su promedio ofensivo en .232.

