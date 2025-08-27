MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el martes 26 de agosto?

Los Grandes Ligas ( MLB ) panameños siguen viendo acción en el mejor béisbol del mundo y a continuación repasaremos sus actuaciones del martes 26 de agosto.

Los peloteros Miguel Amaya (esguince de tobillo) y el relevista Justin Lawrence (Inflamación del codo derecho), se encuentran fuera de acción por lesión.

Actuación de los panameños en la MLB - martes, 26 de agosto

Edmundo Sosa: El infielder de 29 años bateó de 3-2, con 1 doble, 1 carrera empujada y 1 ponche para dejar su promedio ofensivo en .269. en la derrota de los Phillies 6-5 ante los Mets de Nueva York en el Citi Field.

Iván Herrera: El máscara de 25 años estuvo como bateador designado en la derrota de los Cardenales de San Luis 8-3 frente los Piratas de Pittsburgh. Herrera pegó un imparable dos turnos, recibió una base por bolas y se ponchó en una ocasión para dejar su promedio en .281.

José Caballero: El "Chema" de 28 años reemplazó al jardinero derecho Giancarlo Stanton en la séptima entrada, durante la victoria de los Yankees de Nueva York 5-1 sobre los Nacionales de Washington.

"Cabby" recibió una base por bolas y se robó una base para llegar a 41 y dejar su promedio ofensivo en .232.