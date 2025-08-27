Jorge Dely Valdés habló sobre el momento de Gustavo Herrera en el Saprissa

Jorge Dely Valdés , director técnico de la Selección de Panamá Sub-20 , habló este miércoles en los entrenamientos y valoró el rendimiento de Gustavo Herrera en el partido que terminó sin goles entre Saprissa y Motagua en la Copa Centroamericana.

"Vi el partido de Gustavo ante Motagua y para mí es uno de los mejores que he visto de él desde que llegó a Saprissa, además de tener 100% en los aciertos con balón y eso ha sido importante", dijo el DT.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El joven atacante panameño de 19 años no está pasando por su mejor momento en el conjunto "Morado", tras no encontrarse con el gol desde que debutó el pasado 26 de julio.

"No ha tenido las chances de gol claras que Gustavo normalmente convierte en gol, aunque contra el CAI si tuvo una de derecha y una de izquierda", añadió.

La agenda de Panamá Sub-20 en el Mundial

La Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025 se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Panamá Sub-20 estará debutando el 27 de septiembre ante la Sub-20 de Paraguay, en su primer partido por el grupo B.

Luego jugarán el 30 de septiembre ante la Sub-20 de Ucrania y cierran la ronda de grupos el 3 de octubre ante la Sub-20 de Corea del Sur.

Los tres partidos de la ronda de grupos de Panamá se jugarán en la sede de Valparaíso en el Estadio Elías Figueroa Brander.