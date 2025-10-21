Copa Centroamericana 2025: Sporting San Miguelito y CD Plaza Amador chocarán en el Play-In

La Copa Centroamericana 2025 continúa con Sporting San Miguelito recibiendo a CD Plaza Amador en el partido de ida del Play-In el miércoles en el Estadio Universidad Latina en Penonomé (7:00 p.m).

La ronda de Play-In enfrentará a los cuatro equipos eliminados en los cuartos de final, quienes competirán por los dos últimos cupos a la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Esta serie entre Sporting San Miguelito y Plaza Amador marca un hecho histórico en la Copa Centroamericana, ya que será la primera vez que dos clubes panameños se enfrenten en la ronda de Play-In.

Sporting San Miguelito participará por primera vez en un Play-In, en la que será su tercera serie a ida y vuelta en competiciones internacionales de clubes. Sus dos anteriores series fueron en la Liga Concacaf Scotiabank 2022, cuando primero venció 4-1 en el global al Deportivo Malacateco en octavos de final, antes de caer 2-1 en el global ante Tauro FC en los cuartos de final.

Plaza Amador también jugará por primera vez en la ronda de Play-In mientras continúa con una destacada campaña en su debut en la Copa Centroamericana. El equipo ha conseguido cuatro victorias en sus cinco partidos hasta ahora (4 triunfos, 1 derrota). El delantero Everardo Rose ha sido la principal figura en el ataque con cuatro goles y dos asistencias, y lidera la competencia con 19 remates. Los Leones disputarán su 14ª serie a ida y vuelta en competiciones internacionales, habiendo avanzado en cinco ocasiones y quedando eliminados en ocho de sus 13 series anteriores.

Este encuentro será el número 56 en la historia del enfrentamiento entre estos rivales panameños. Sporting San Miguelito lidera la serie histórica con 21 victorias por 14 de Plaza Amador, mientras que 20 partidos terminaron en empate.

Serie histórica Sporting - Plaza - Copa Centroamericana 2025

Por primera vez en las tres ediciones de la Concacaf Copa Centroamericana, dos clubes de Panamá se enfrentarán en la fase de Play-In.

Plaza Amador domina el historial reciente en liga

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en la Liga Panameña de Fútbol favorecen a Plaza Amador, que ha ganado 3 de esos duelos, por 2 victorias del Sporting.

FUENTE: CONCACAF