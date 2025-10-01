Copa Centroamericana 2025: XI del CD Plaza Amador en la vuelta vs Real España

El DT Mario Méndez definió el once inicial del CD Plaza Amador para medirse al Real España en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.
El triunfo extendió a cinco la racha de victorias consecutivas del equipo panameño. Es la segunda más larga en la historia del torneo, solo detrás de las seis de LD Alajuelense en 2023.
El encuentro a disputarse en el Estadio Rommel Fernández está pactado para iniciar a las 7:00 p.m.
XI DE CD PLAZA AMADOR VS REAL ESPAÑA - COPA CENTROAMERICANA 2025
Samuel Castañeda, Jimar Sánchez, Omar Córdoba, Aimar Sánchez, Eric Davis, Abdul Knight, Joel Lara, José Murillo, Alberto Quintero, Everardo Rose y Jorlian Sánchez.
FUENTE: CONCACAF