Copa Centroamericana 2025 Fútbol Internacional -  1 de octubre de 2025 - 18:18

Copa Centroamericana 2025: XI del CD Plaza Amador en la vuelta vs Real España

El DT Mario Méndez definió el XI del CD Plaza Amador para medirse al Real España en la vuelta de los cuartos de la Copa Centroamericana 2025.

Copa Centroamericana 2025: XI del CD Plaza Amador en la vuelta vs Real España

Copa Centroamericana 2025: XI del CD Plaza Amador en la vuelta vs Real España

FOTO: PLAZA AMADOR

El DT Mario Méndez definió el once inicial del CD Plaza Amador para medirse al Real España en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Los "Leones" intentarán seguir haciendo historia en su campaña debut tras imponerse 1-0 como visitante en la ida. Ovidio López selló la victoria con el gol del triunfo en el minuto 90’. Samuel Castañeda alcanzó un hito único al convertirse en el primer guardameta en la historia de los cuartos de final de la CCAC en lograr un arco en cero sin registrar ninguna atajada.

El triunfo extendió a cinco la racha de victorias consecutivas del equipo panameño. Es la segunda más larga en la historia del torneo, solo detrás de las seis de LD Alajuelense en 2023.

El encuentro a disputarse en el Estadio Rommel Fernández está pactado para iniciar a las 7:00 p.m.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheChampions/status/1973527752163610914&partner=&hide_thread=false

XI DE CD PLAZA AMADOR VS REAL ESPAÑA - COPA CENTROAMERICANA 2025

Samuel Castañeda, Jimar Sánchez, Omar Córdoba, Aimar Sánchez, Eric Davis, Abdul Knight, Joel Lara, José Murillo, Alberto Quintero, Everardo Rose y Jorlian Sánchez.

FUENTE: CONCACAF

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Centroamericana 2025: "Fuimos débiles al balón parado", Marcos De León

Copa Centroamericana 2025: "Los esperamos a todos en el Rommel Fernández", Ovidio López

Copa Centroamericana 2025: El CD Plaza Amador le ganó de visita al Real España

Recomendadas

Últimas noticias