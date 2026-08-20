Copa Centroamericana 2026: Alianza cae ante Olimpia en el Rommel Fernández

El Club Olimpia de Honduras ganó duelo de visita (1-3) ante el Alianza FC de Panamá en el Estadio Rommel Fernández, en compromiso correspondiente al Grupo C de la Copa Centroamericana 2026 .

Los locales tomaron la iniciativa desde el inicio del partido, manteniendo la posesión de la pelota y buscando generar peligro con su velocidad en el ataque.

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El equipo "perico" no aprovechó sus oportunidades en los primeros minutos del partido, con llegadas de Bayron Walters y Alvin Mendoza, pero sin poder abrir el marcador.

La visita respondió en varias ocasiones, pero con poca claridad, hasta que llegó el argentino Imanol Enríquez sobre el minuto 42' para poner el primero del partido, con definición con tranquilidad en el área.

Segundo tiempo de goles en duelo de Copa Centroamericana 2026

Los dirigidos por el DT Jaír Palacios tomaron la pelota desde el inicio del segundo tiempo, pero con poca claridad en el último cuarto de cancha.

Los hondureños aumentaron la ventaja en el marcador sobre el 71' con el delantero centro Jorge Benguché, que definió bien de pierna derecha para superar a Ambuila.

Alianza reaccionó y puso el descuento al 76' con el recién ingresado Anthony Stewart, pero pocos minutos después, al 80' Michael Chirinos puso números en el marcador para Olimpia.

Con este resultado final de 1-3, el equipo del fútbol panameño queda eliminado de la competición, sumando de momento tan solo 3 puntosa, a falta del duelo ante Mixco para el cierre de la fase de grupos.