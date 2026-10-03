MLB: Daniel Espino hizo su estreno en postemporada con los Guardianes

El 3 de octubre quedará marcado para siempre en la vida del lanzador panameño Daniel Espino , tras tener su primera aparición en la postemporada de las Grandes Ligas ( MLB ) con los Guardianes de Cleveland y de esta manera convertirse en el canalero 24 que tiene acción en playoffs.

A sus 25 años, Espino tuvo la oportunidad de lanzar 0.2 entradas de un hit y una base por bolas en el juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana ante las Medias Blancas de Chicago en el Progressive Field.

Salió del problema con dos pitcheos - MLB

El derecho picado en la Ronda 1, Selección General 24 en el Draft del 2019, subió al montículo en una situación complicado en la alta del quinto episodio, pero salió del problema retirando a Chase Meidroth con un batazo de doble matanza.

En el sexto capítulo, permitió un imparable de Tristan Peters y regaló un pasaporte a Miguel Vargas, que obligó al timonel Stephen Vogt retirarlo del encuentro.