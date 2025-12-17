Copa del Rey: Atlético de Madrid supera al Atlético Baleares con doblete de Griezmann

Dos tantos de Antoine Griezmann y un gol de Raspadori sirvieron para que el Atlético de Madrid eliminara en su estreno en Copa del Rey al Atlético Baleares (2-3), que plantó cara hasta el final con los goles de Gerardo Bonet y Moha Keita.

El cuadro de Diego Pablo Simeone no escatimó en esfuerzos desde el primer instante y se fue a buscar la portería de un Baleares que aguantaba el paso de los minutos e intentaba salir como podía en transición.

Una baja en el inicio del duelo de Copa del Rey

La mala noticia del arranque fue la lesión de Clement Lenglet, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión en la rodilla derecha tras un mal giro en un intento de remate y fue sustituido por David Hancko.

Sin embargo, rápidamente empezarían a llegar alegrías para el cuadro colchonero. En una jugada desde el costado derecho, Connor Gallagher puso un balón para que Griezmann rematara a placer dentro del área y pusiera la primera piedra para el triunfo.

No le dio tiempo a reaccionar al Atlético Baleares, que vio como Raspadori aprovechaba los minutos de Copa del Rey para marcar un golazo. Otra jugada desde la derecha, aunque en esta ocasión era Nahuel Molina quien puso un centro potente para que el italiano rematara de cabeza y sumara el segundo tanto al electrónico.

La afición balear se vino abajo ligeramente, aunque sus futbolistas les dieron alas para rugir con el tanto que recortaba distancias. En un córner regalado por Musso previamente, un balón peinado en el primer palo lo remató al segundo Gerardo Bonet y superó al guardameta argentino, que estuvo a punto de detener el disparo.

Ambos equipos se dieron una tregua hasta llegar al descanso, dejando las ocasiones para un segundo tiempo que arrancaría cargado de opciones para los de Luis Blanco, quienes no aprovecharon dos grandes oportunidades.

En la primera fue Juanmi Durán, que ya había fallado una similar en la primera parte, quien perdonó un mano a mano con el portero rojiblanco, misma acción que erró posteriormente Jaume Tovar desde el perfil izquierdo.

Un gran Griezmann

Esas acciones las terminaría pagando el Baleares pasada la hora de juego, cuando Griezmann decidió volver a aparecer en el encuentro para que el Atlético de Madrid viviera minutos de mayor comodidad.

Con otro centro al punto de penalti, Galán puso un balón medido a baja altura que empujó el francés para cerrar su segundo doblete de la temporada y darle un golpe de tranquilidad a Simeone, aunque algún susto le quedaba por vivir.

Musso cometería un error en un despeje que le costaría un penalti en contra, aunque el propio guardameta detuvo el lanzamiento de Tovar. Posteriormente, otra pena máxima cometida por Nico González sí la transformaría Moha Keita, dándole un extra de emoción a una afición que se marchó orgullosa de plantarle cara al cuadro rojiblanco, aunque la falta de puntería les terminó castigando.

