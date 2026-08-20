Copa Sudamericana 2026: Botafogo gana pero no le alcanza para superar llave ante Cienciano

Cienciano, pese a caer por 1-0 este jueves en su visita a Botafogo, se valió de la amplia ventaja conseguida en el partido de ida, en el que se impuso por 6-1 en la altitud de Cusco, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 , instancia en la que se medirá con Montevideo City Torque.

El revés sufrido en el partido de vuelta disputado en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro no le impidió al Cienciano volver a inscribirse en unos cuartos de final de la Sudamericana, lo que no lograba desde que, en 2003, fue el campeón del torneo. Desde entonces tan sólo había llegado a octavos en 2004, 2009 y 2025.

Danilo Pereira abrió el marcador en el primer tiempo para el Botafogo y el conjunto carioca presionó hasta el final, pero no fue capaz de la goleada que necesitaba para seguir con vida, que hubiera sido tan histórica como la que sufrió en el partido de ida.

En el partido disputado la semana pasada en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, a más de 3.300 metros de altura, Cienciano se impuso sin objeciones con tres goles del delantero peruano Matías Succar, dos del atacante argentino Neri Bandiera y uno del también argentino Marcos Martinich.

Esa amplia ventaja prácticamente le garantizó la clasificación a cuartos, en donde se enfrentará con el Montevideo City Torque, que eliminó al Tigre argentino con victorias en la ida y en la vuelta.

Momento complicado

La eliminación hundió aún más al Botafogo en la crisis que enfrenta y que lo obligó a despedir el pasado martes al entrenador portugués Franclim Carvalho, por lo que hoy jugó bajo el comando del interino Rodrigo Bellão.

El conjunto carioca, urgido de una goleada histórica como la que encajó en Cusco para intentar avanzar a cuartos, comenzó presionando desde el primer minuto y fue el claro dominador del partido, especialmente en la primera mitad, en que solo dejó al Cienciano acercarse a su portería en contadas ocasiones.

Botafogo abrió rápidamente el marcador, a los 10 minutos por intermedio de Danilo Pereira, lo que animó aún más al equipo ante la posibilidad de revertir la amplia desventaja.

Pero el Cienciano se atrincheró aún más en su campo y se concentró tan solo en defenderse y en evitar la goleada.

Los locales tuvieron algunas oportunidades de ampliar en los primeros 45 minutos, especialmente las generadas por el centrocampista argentino Álvaro Montoro, pero tanto Danilo Pereira como Vitinho desaprovecharon sus peligrosas asistencias.

En una de las jugadas más peligrosas, Montoro le colocó el balón a Arthur Cabral casi en la línea, pero el atacante no alcanzó a llegar.

Danilo, abucheado inicialmente por los hinchas del Botafogo, anotó un gol tras un tiro de esquina cobrado por Telles, pero el árbitro anuló la anotación tras consultar al VAR por un toque de mano.

El Cienciano se atrincheró aún mas en el segundo tiempo con la entrada de los volantes Caparó, Aguirre y Robles, pero dejó un hombre aislado en el ataque con el ingreso de Succar, el autor del triplete en la ida.

A los 3 minutos del segundo tiempo Botafogo se animó con un penalti marcado a su favor, pero el VAR volvió a decidir en su contra.

Pese a que los locales se lanzaron al ataque y fueron nuevamente claros dominadores, con el Cienciano limitándose a esporádicos contragolpes, tanto Montoro como Alex Telles, Kadir, Arthur Cabral y Júnior Santos fallaron en las finalizaciones.

Ni los siete minutos adicionales concedidos por el árbitro fueron suficientes para un marcador más amplio para el equipo brasileño, que sufrió con la expulsión en el último minuto del venezolano Nahuel Ferraresi.