LEGIOANRIOS Fútbol Internacional -  19 de enero de 2026 - 16:44

El versátil futbolista panameño Cristian Martínez rompió las redes con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona en Israel.

Foto: CRISTIAN MARTINEZ

El centrocampista panameño Cristian Martínez fue figura en la victoria del Hapoel Ironi Kiryat Shmona 3-1 sobre el Hapoel Haifa FC en la Liga Premier de Israel.

Después de fallar un penal al minuto 62', Martínez anotó un gol al 76' complementando la anotación de Yair Mordechai (36') y de Mor Simantov (90+3).

El club del canalero marcha en la décima posición con 19 unidades, lejos del líder Beitar Jerusalén que tiene 45 unidades y Hapoel Be'er Sheva (42 puntos).

¿Cuándo vuelve a jugar Cristian Martínez con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona?

El futbolista de 28 años de edad que acumula 4 goles en 19 fechas, volverá a jugar el próximo sábado 24 de enero desde las 12:30 p.m. en la jornada 20 de la Ligat ha'Al.

