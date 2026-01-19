Cristian Martínez rompió las redes con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona

El centrocampista panameño Cristian Martínez fue figura en la victoria del Hapoel Ironi Kiryat Shmona 3-1 sobre el Hapoel Haifa FC en la Liga Premier de Israel .

Después de fallar un penal al minuto 62', Martínez anotó un gol al 76' complementando la anotación de Yair Mordechai (36') y de Mor Simantov (90+3).

El club del canalero marcha en la décima posición con 19 unidades, lejos del líder Beitar Jerusalén que tiene 45 unidades y Hapoel Be'er Sheva (42 puntos).

¿Cuándo vuelve a jugar Cristian Martínez con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona?

El futbolista de 28 años de edad que acumula 4 goles en 19 fechas, volverá a jugar el próximo sábado 24 de enero desde las 12:30 p.m. en la jornada 20 de la Ligat ha'Al.