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MAREA ROJA Mundial 2026 -  27 de mayo de 2026 - 10:54

Mundial 2026: César Blackman confía en lograr grandes cosas

El lateral de la Selección de Panamá, César Blackman, espera lograr grandes resultados en el Mundial 2026.

Mundial 2026: César Blackman confía en lograr grandes cosas

Mundial 2026: César Blackman confía en lograr grandes cosas

FOTO: CESAR BLACKMAN

La Selección de Panamá cumplió este miércoles con su segundo entrenamiento después de revelar la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026.

El lateral César Blackman fue uno de los jugadores que habló con la prensa antes de iniciar el entreno en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol, ubicado en Burunga, distrito de Arraiján.

"Estamos positivos y conscientes que en este mundial podemos hacer cosas interesantes por el grupo que tenemos y la calidad de jugadores que fueron llamados", inició "Blaki" de 28 años.

"Yo creo que el primer partido contra Ghana será vital y sabemos que tienen jugadores en el top 5 de las ligas europeas, pero mentalmente tenemos que estar listos para ese encuentro", añadió.

Para concluir, el lateral derecho del Š. K. Slovan Bratislava de la Superliga de Eslovaquia, reconoció que todos tienen que estar listos para jugar en cualquier posición.

"Yo y todos los compañeros debemos estar preparados para jugar en cualquier posición, porque todos tendremos esa oportunidad y debemos aportarle lo mejor al equipo", finalizó.

Blackman junto a Azarías Londoño hicieron trabajo diferenciado para dosificar las cargas físicas.

Últimos entrenos de la selección de Panamá en suelo patrio

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen realiza este miércoles su penúltimo entrenamiento previo a viajar el jueves a Río de Janeiro, Brasil para disputar un amistoso el domingo 31 de mayo frente a la selección local.

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