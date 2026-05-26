Copa Centroamericana 2026: Equipos panameños conocen sus grupos y rivales

Equipos de la LPF conocieron recientemente a sus grupos y rivales a enfrentar en la Copa Centroamericana 2026.

Los clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) CD Plaza Amador, Alianza FC y UMECIT FC ya conocieron sus grupos y rivales para la edición de la Copa Centroamericana 2026.

Durante el sorteo oficial de este martes, los 20 clubes centroamericanos, clasificados a través de sus respectivas ligas locales, fueron divididos en cuatro grupos de la siguiente manera:

Grupos de Copa Centroamericana 2026

Grupo A

  • LD Alajuelense (CRC)
  • Plaza Amador (PAN)
  • Club Xelajú (GUA)
  • L.A. Firpo (SLV)
  • Diriangén FC (NCA)

Grupo B

  • CS Herediano (CRC)
  • Antigua GFC (GUA)
  • CD Marathón (HON)
  • Real Estelí (NCA)
  • Alianza FC (SLV)

Grupo C

  • Club Olimpia (HON)
  • Saprissa (CRC)
  • Deportivo Mixco (GUA)
  • Alianza FC (PAN)
  • UMECIT FC (PAN)

Grupo D

  • CSO Municipal (GUA)
  • FC Motagua (HON)
  • C.S. Cartaginés (CRC)
  • C.D. Fas
  • Verdes FC (BLZ)

Alianza y UMECIT se estarán viendo las caras como rivales en el Grupo C, un grupo en el que también se encuentra el Deportivo Saprissa de Tomás Rodríguez y el defensor central Fidel Escobar.

