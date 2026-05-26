Copa Centroamericana 2026: Equipos panameños conocen sus grupos y rivales

Los clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) CD Plaza Amador, Alianza FC y UMECIT FC ya conocieron sus grupos y rivales para la edición de la Copa Centroamericana 2026.
Grupos de Copa Centroamericana 2026
Grupo A
- LD Alajuelense (CRC)
- Plaza Amador (PAN)
- Club Xelajú (GUA)
- L.A. Firpo (SLV)
- Diriangén FC (NCA)
Grupo B
- CS Herediano (CRC)
- Antigua GFC (GUA)
- CD Marathón (HON)
- Real Estelí (NCA)
- Alianza FC (SLV)
Grupo C
- Club Olimpia (HON)
- Saprissa (CRC)
- Deportivo Mixco (GUA)
- Alianza FC (PAN)
- UMECIT FC (PAN)
Grupo D
- CSO Municipal (GUA)
- FC Motagua (HON)
- C.S. Cartaginés (CRC)
- C.D. Fas
- Verdes FC (BLZ)
Alianza y UMECIT se estarán viendo las caras como rivales en el Grupo C, un grupo en el que también se encuentra el Deportivo Saprissa de Tomás Rodríguez y el defensor central Fidel Escobar.