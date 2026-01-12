Cristiano Ronaldo anotó su gol 959 en derrota del Al Nassr

El Al Hilal , líder de la liga de Arabia Saudí, ha aumentado a 7 puntos su ventaja sobre el Al Nassr de Cristiano Ronaldo al ganar este lunes por 3-1 y con remontada al equipo del delantero portugués, que anotó su gol número 959 como profesional.

Cristiano Ronaldo situó a su equipo a un solo punto del Al Hilal al marcar al borde del descanso el 0-1 en el Kingdom Arena de Riad. Pero en la segunda mitad todo cambió. Salem Al Dawsari marcó de penalti en el 57 el 1-1 y tres más tarde el Al Nassr se quedó con uno menos por la expulsión de Nawaf Al Aqidi.

El Al Hilal aprovechó su superioridad numérica, aunque tuvo que esperar hasta el tramo final para completar la remontada con los goles de Mohamed Kanno (81) y el portugués Rubén Neves de penalti (92).

Tras 14 jornadas, el Al Hilal lidera la tabla con 38 puntos, siete más que un Al Nassr, segundo y que encadenó su tercera derrota consecutiva y su cuaro partido seguido sin ganar.

FUENTE: EFE