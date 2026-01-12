Line Up de Chiriquí ante Coclé en la jornada 9 del Béisbol Juvenil 2026

La novena de Chiriquí viajará al estadio Remón Cantera en Aguadulce para la jornada 9 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros ante el equipo bicampeón de Coclé.

Chiriquí está de tercer lugar en la tabla con marca 5-2, con un juego pendiente ante Herrera, por su parte Coclé tiene marca 5-3. La Leña Roja viene de caer ante el equipo santeño 7-5.

