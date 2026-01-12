BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  12 de enero de 2026 - 17:23

Line Up de Chiriquí ante Coclé en la jornada 9 del Béisbol Juvenil 2026

Repasa las alineaciones de las novenas de Chiriquí y Coclé para disputar la jornada 9 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

La novena de Chiriquí viajará al estadio Remón Cantera en Aguadulce para la jornada 9 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros ante el equipo bicampeón de Coclé.

Chiriquí está de tercer lugar en la tabla con marca 5-2, con un juego pendiente ante Herrera, por su parte Coclé tiene marca 5-3. La Leña Roja viene de caer ante el equipo santeño 7-5.

El Ganado Bravo llega después de una victoria ante Darién en Metetí, este partido arrancó más tarde por lluvia y el equipo chiricano no pudo regresar al interior, por lo que el juego de hoy iniciará a las 7:30 pm.

Chiriquí

Henry Pinzón CF

Edwin Gómez 3B

Eladio Adames RF

Alexis Quintero 1B

Mikel Miranda C

Julio Avendaño DH

Leiner Martínez SS

Andrew Rivas LF

Joel Rodríguez 2B

Carlos González P

Coclé

Jaime Escudero SS

Jeikol De León 3B

Ricardo Acosta 2B

Aníbal Sánchez CF

Eliecer Mendoza C

Gabriel de Gracia LF

Adrián de Gracia DH

Omar Ramos 1B

Johanel Roa RF

Dereck Gómez P

