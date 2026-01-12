Line Up de Chiriquí ante Coclé en la jornada 9 del Béisbol Juvenil 2026

La novena de Chiriquí viajará al estadio Remón Cantera en Aguadulce para la jornada 9 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros ante el equipo bicampeón de Coclé.
El Ganado Bravo llega después de una victoria ante Darién en Metetí, este partido arrancó más tarde por lluvia y el equipo chiricano no pudo regresar al interior, por lo que el juego de hoy iniciará a las 7:30 pm.
Line Up de Chiriquí ante Coclé en el Béisbol Juvenil 2026
Chiriquí
Henry Pinzón CF
Edwin Gómez 3B
Eladio Adames RF
Alexis Quintero 1B
Mikel Miranda C
Julio Avendaño DH
Leiner Martínez SS
Andrew Rivas LF
Joel Rodríguez 2B
Carlos González P
Coclé
Jaime Escudero SS
Jeikol De León 3B
Ricardo Acosta 2B
Aníbal Sánchez CF
Eliecer Mendoza C
Gabriel de Gracia LF
Adrián de Gracia DH
Omar Ramos 1B
Johanel Roa RF
Dereck Gómez P