Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy lunes 12 de enero

Estos son los partidos que hay para hoy lunes 12 de enero en la novena fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este lunes 12 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se han disputado ocho fechas, la novena de Panamá Oeste es el único equipo invicto del certamen.

Partidos para hoy lunes, 12 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Bocas del Toro vs Panamá Metro en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena a las 7:00 p.m.
  • Herrera vs Darién en Metetí a las 7:00 p.m.
  • Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 p.m.
  • Los Santos vs Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson a las 7:00 p.m.
  • Chiriquí vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 p.m. (En vivo por RPC)
  • Veraguas vs Colón en el Estadio Justino Salinas a las 7:00 p.m. (En vivo por ÚNICOS)

