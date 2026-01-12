Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 8

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 202 6 , Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse el octavo día de acción en la primera fase del torneo.

En las emociones del domingo 11 de enero, la novena de Panamá Oeste derrotó 11-6 a Herrera en el Estadio Mariano Rivera para mantenerse como único invicto en el torneo.

En otros choques interesantes, Panamá Metro superó 4-1 a Veraguas, Panamá Este 11-0 a Chiriquí Occidente, Los Santos 7-5 a Coclé y Colón 6-5 a Bocas del Toro.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

Panamá Oeste /8 / 8/ 0 Panamá Este 8 /6/ 2 Chiriquí /7 /5 / 2 Coclé /8/ 5 / 3 Chiriquí Occidente /8/ 5/ 3 Panamá Metro 8 / 4/ 4 Darién 8 /3/ 5 Bocas del Toro /8 /3 / 5 Los Santos 8 /3 / 5 Herrera 7 / 2 / 5 Colón / 8 / 2 / 6 Veraguas 8 / 1 / 7

Chiriquí y Herrera tienen un juego pendiente