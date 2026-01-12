LALIGA Fútbol Internacional -  12 de enero de 2026 - 12:48

João Cancelo superó el reconocimiento médico con el FC Barcelona

El jugador portugués João Cancelo se sometió a pruebas físicas para completar su fichaje con el FC Barcelona.

Foto: FC Barcelona

João Cancelo llegó a Barcelona el lunes al mediodía. El lateral portugués, todavía jugador del Al Hilal Saudi FC, superó las pruebas médicas y físicas pertinentes en el Hospital de Barcelona y firmó con el club blaugrana para incorporarse el martes.

La firma está prevista para las 13:00 h (CET) en el despacho del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. A partir de las 13:30 h (CET), el jugador comparecerá ante la prensa en la Sala Comercial.

El regreso de Joao Cancelo

Cancelo, de 31 años, ha dicho que está "muy contento" por regresar al conjunto azulgrana, donde ya jugó como cedido por el Manchester City el curso 2023-24, y al que vuelve ahora para cubrir la baja de larga duración del central danés Andreas Christensen.

FUENTE: FC BARCELONA

