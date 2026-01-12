El París FC eliminó al PSG de la Copa de Francia

Un gol de Nanitamo Ikoné en el minuto 74 sirvió este lunes al París FC para eliminar de la Copa de Francia, en la fase de dieciseisavos de final, al París Saint-Germain (PSG), que se quedó sin opciones de lograr su tercer título consecutivo.
París FC avanza a los octavos de final
El equipo de Luis Enrique dominó el encuentro, pero sus jugadores se topaban una y otra vez con el portero Obed Nkambadio, uno de los mejores del París FC.
A pesar de la entrada al campo de Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Désiré Doué cumplida la hora de juego, el campeón de Francia nunca encontró el camino del gol y cayó en una contra perfectamente ejecutada y rematada por Ikoné, exjugador del PSG.
El equipo de Stéphane Gilli aguantó en el último cuarto de hora y vio cómo la suerte le sonreía cuando Warren Zaïre-Emery estrelló un balón en el larguero en el 87.