Béisbol Juvenil 2026: Resultados del domingo 11 de enero

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el domingo 11 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Panamá Oeste sigue invicto en el torneo, tras derrotar a Herrera en el Estadio Mariano Rivera, con buena ofensiva de Derek Guerra y Luis Aranda.
Resultados del domingo, 11 de enero - Béisbol Juvenil 2026
- Bocas del Toro 5-6 Colón, Estadio Justino Salinas
- Chiriquí 6-4 Darién, Metetí
- Veraguas 1-4 Panamá Metro, Juan Demóstenes Arosemena
- Herrera 6-11 Panamá Oeste, Estadio Mariano Rivera
- Chiriquí Occidente 0-11 Panamá Este, José De La Luz Thompson
- Los Santos 7-5 Coclé, Estadio Remón Cantera