Béisbol Juvenil 2026: Resultados del domingo 11 de enero

Repasa los resultados que se dieron el domingo 11 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Foto: Fedebeis

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el domingo 11 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Coclé, bicampeón del torneo, cayó por pizarra de 7-5 ante Los Santos en el Estadio Remón Cantera.

Panamá Oeste sigue invicto en el torneo, tras derrotar a Herrera en el Estadio Mariano Rivera, con buena ofensiva de Derek Guerra y Luis Aranda.

  • Bocas del Toro 5-6 Colón, Estadio Justino Salinas
  • Chiriquí 6-4 Darién, Metetí
  • Veraguas 1-4 Panamá Metro, Juan Demóstenes Arosemena
  • Herrera 6-11 Panamá Oeste, Estadio Mariano Rivera
  • Chiriquí Occidente 0-11 Panamá Este, José De La Luz Thompson
  • Los Santos 7-5 Coclé, Estadio Remón Cantera
