Béisbol Juvenil 2026: Resultados del domingo 11 de enero Foto: Fedebeis

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el domingo 11 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Coclé, bicampeón del torneo, cayó por pizarra de 7-5 ante Los Santos en el Estadio Remón Cantera.

