Selección de Panamá: "Las oportunidades hay que aprovecharlas", Javier Rivera

El defensor Javier Rivera conversó con los medios de comunicación este lunes, en el inicio de los entrenamientos de la Selección de Panamá de cara a los partidos amistosos contra Bolivia y México.

"Las oportunidades hay que aprovecharlas, ya sea amistosos o entrenamientos. Sabemos que ya existe un grupo hecho, pero nada está escrito y como futbolistas trabajamos para esto"., dijo el zaguero que milita en el CD Marathón de la Liga Nacional de Honduras.

