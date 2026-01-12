Selección de Panamá Marea Roja -  12 de enero de 2026 - 13:15

Javier Rivera, defensor que milita en el fútbol hondureño, habló en los entrenamientos de la Selección de Panamá.

Selección de Panamá: "Las oportunidades hay que aprovecharlas", Javier Rivera

El defensor Javier Rivera conversó con los medios de comunicación este lunes, en el inicio de los entrenamientos de la Selección de Panamá de cara a los partidos amistosos contra Bolivia y México.

"Las oportunidades hay que aprovecharlas, ya sea amistosos o entrenamientos. Sabemos que ya existe un grupo hecho, pero nada está escrito y como futbolistas trabajamos para esto"., dijo el zaguero que milita en el CD Marathón de la Liga Nacional de Honduras.

"Respetamos los que están por delante y los que ya están", añadió sobre el respeto que tiene por los jugadores que han formado parte del proceso con el entrenador Thomas Christiansen.

Partidos amistosos de la Selección de Panamá

  • Bolivia vs Panamá - Estadio Centenario (4:00 pm) 18 de enero
  • Panamá vs México - Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (8:00 pm) 22 de enero

