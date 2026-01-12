Selección de Panamá: "Las oportunidades hay que aprovecharlas", Javier Rivera

El defensor Javier Rivera conversó con los medios de comunicación este lunes, en el inicio de los entrenamientos de la Selección de Panamá de cara a los partidos amistosos contra Bolivia y México.
"Respetamos los que están por delante y los que ya están", añadió sobre el respeto que tiene por los jugadores que han formado parte del proceso con el entrenador Thomas Christiansen.
Partidos amistosos de la Selección de Panamá
- Bolivia vs Panamá - Estadio Centenario (4:00 pm) 18 de enero
- Panamá vs México - Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (8:00 pm) 22 de enero