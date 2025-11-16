Cristiano Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo de FIFA con Portugal

El luso Cristiano Ronaldo clasificó con Portugal al Mundial 2026 de la FIFA, siendo esta su sexto consecutivo, algo que nunca ha sucedido en la historia, por lo que nuevamente superaría un récord.

El primer Mundial de CR7 fue el de Alemania 2006, Portugal quedó en el cuarto lugar luego de caer en semifinales por Francia y perdió el tercer lugar ante Alemania. En ese entonces eliminaron a selecciones como México, Holanda e Inglaterra.

Cristiano Ronaldo podría despedirse en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo luego jugó en Sudáfrica 2010 donde fueron eliminados por España, equipo que se coronó campeón aquella vez.

El tercer Mundial para el luso fue en Brasil 2014 donde se quedaron en fase de grupos tras quedar de terceros con el mismo puntaje que USA pero por la diferencia de goles no les alcanzó.

En Rusia 2018, Portugal fue eliminado en octavos de final contra Uruguay 2-1, Cristiano hizo un Hat Trick ante España en la fase de grupos.

Cristiano Ronaldo fue también a Qatar 2022 donde fueron eliminados en cuartos de final contra Marruecos 1-0. El luso fue suplente en octavos y cuartos.