FÚTBOL Fútbol Internacional -  7 de octubre de 2026 - 13:47

Cristiano Ronaldo le responde en la publicación de Lionel Messi en Instagram

Cristiano Ronaldo le respondió a Lionel Messi en la publicación de su despedida con la selección de Argentina.

Cristiano Ronaldo le responde en la publicación de Lionel Messi en Instagram

Cristiano Ronaldo le responde en la publicación de Lionel Messi en Instagram

Cristiano Ronaldo le respondió la publicación a Lionel Messi en las redes sociales luego de su despedida con la selección de Argentina el pasado martes 6 de octubre en el estadio Monumental.

El luso comentó en la publicación del argentino: "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo."

Cristiano Ronaldo vuelve a ser tendencia

El jugador de Al Nassr volvió a ser tendencia por la situación polémica con el entrenador Jorge Jesus de Portugal, pero ahora por ser la segunda ocasión en la que le deja un mensaje a Lionel Messi en sus redes sociales. La primera vez fue cuándo falleció el padre del argentino.

Comunicado de Lionel Messi

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.

Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba. d

También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.

Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.

Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado.

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