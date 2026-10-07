Mikel Arteta renueva con el Arsenal hasta el 2030

El español Mikel Arteta ha renovado su contrato como entrenador del Arsenal hasta el verano de 2030, lo que le permitirá continuar su gestión al frente del equipo, según informó este miércoles el club inglés.

Ganador de la liga inglesa en la temporada pasada, el Arsenal acordó la firma de un contrato que se consideraba un mero trámite, dado que se daba por hecho su continuidad.

Con este nuevo contrato, Arteta se convertirá en el tercer entrenador con más tiempo al frente del equipo en la historia del club londinense, sólo por detrás de Arsène Wenger y George Allison. Además, tras la marcha de Pep Guardiola en verano, Arteta es ya el técnico más longevo en la Premier League.

El técnico vasco percibirá un salario alrededor de los 20 millones de libras (26 millones de euros), que le colocan como el mejor pagado de la competición.

Mikel Arteta renueva con el Arsenal

"Es un privilegio vincular mi futuro al club y seguir trabajando con personas excepcionales que desean lo mejor para el Arsenal. Este club es único, tanto por su carácter como por las emociones que transmite; me siento profundamente privilegiado de que nuestro camino juntos continúe", subrayó Arteta en un comunicado.

En los siete años que Arteta atesora en el Emirates Stadium, el técnico ha amasado una FA Cup y una Premier League, que fue la culminación del proyecto tras tres subcampeonatos seguidos por detrás del Manchester City y el Liverpool.

Además, Arteta devolvió dos décadas después al Arsenal a una final de la Liga de Campeones, perdida en penaltis contra el Paris Saint Germain.

En su llegada en 2019, Arteta asumió el mando de un equipo deprimido por los últimos años de Arsene Wenger y el intento fallido de reconstrucción de Unai Emery. Con su pasado como exfutbolista de la casa, Arteta se echó a los hombros un club que era el hazmerreír de Inglaterra y lo ha convertido en un aspirante a todo y quizá el mejor equipo de Europa.

Para ello la directiva le dio una confianza ciega, unos niveles de inversión importantes estos últimos años y, sobre todo, tiempo para desarrollar su idea. Así, el Arsenal volvió a ser campeón de Inglaterra 22 años después.

FUENTE: EFE