MLB: Daniel Espino abrirá el Juego 3 de Serie Divisional por los Guardianes

El lanzador panameño Daniel Espino tomará la pelota para el inicio del Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana de la MLB entre los Medias Blancas de Chicago y los Guardianes de Cleveland.

El miércoles, el lanzador diestro novato añadirá un capítulo monumental a su inspiradora trayectoria en el béisbol, en el partido más importante de la temporada de los Guardians.

Los Guardians nombraron a Espino como su abridor para el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana el miércoles contra los White Sox. El jugador de 25 años abrirá el partido en un juego crucial para Cleveland, que va perdiendo la serie 2-0 y se enfrenta a la eliminación de la postemporada.

Con una recta que alcanzaba las tres cifras, Espino fue clasificado como el cuarto mejor prospecto lanzador diestro por MLB Pipeline en 2023, cuando se sometió a la primera de dos cirugías de hombro que frenaron su camino a las Grandes Ligas. Posteriormente, solo tuvo cinco apariciones en ligas menores entre 2022 y 2025, antes de regresar al montículo el año pasado.

Una lucha constante para el panameño

Cuando Espino debutó en las Grandes Ligas el 17 de junio de esta temporada, fue un hito importante en una carrera marcada por la perseverancia. Hizo su debut en la postemporada en el primer partido de esta serie, lanzando dos tercios de entrada sin permitir carreras.

Espino abrió el partido tres veces en septiembre, antes de Joey Cantillo, una decisión motivada por los problemas de control que tuvo Cantillo en la recta final. Sin embargo, lo único que sabemos sobre el plan de los Guardians para el tercer partido es que Espino será el abridor.

Vogt no dio ninguna indicación sobre cuánto tiempo lanzará Espino ni quién lo relevará. Cuando se le preguntó si el plan de los Guardians idealmente contempla que Espino abra el partido para Cantillo, el mánager simplemente dijo: "Daniel va a ser el abridor".

FUENTE: MLB