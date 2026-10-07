Ex árbitro John Pitti explica la tecnología FVS que se utilizará en la LPF

El ex árbitro panameño John Pitti fue invitado a A La Candela para hablar sobre la nueva tecnología de la FVS que permitirá el apoyo del arbitraje panameño en la LPF.

"El FVS no es VAR, FPF y la LPF solicitaron a la FIFA la capacitación con Leonel Lea de Costa Rica que inició este miércoles con los árbitros de la LPF, en este caso iniciará únicamente para los partidos de LPF y no Liga PROM".

John Pitti habla de la nueva tecnología en la LPF

"EL FVS consiste en beneficio del fútbol, se basa en que son los directos los que solicitan la revisión con una tarjeta y tendrán dos revisiones, si el juego se va a tiempos extras se les entrega una tarjeta más".

Pitti explicó sobre el uso de las tarjetas en este nuevo proyecto para la Liga Panameña de Fútbol.

"El director le entrega la tarjeta al cuarto árbitro y este le informa al principal para que vaya al monitor, si el equipo pierde el reto, pierde la tarjeta, si lo gana permanece con ella".

"Esta tecnología favorece con el presupuesto, porque el costo del VAR es muy elevado".