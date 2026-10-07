Kylian Mbappé entrena con el grupo y los internacionales regresan al Real Madrid

El francés Kylian Mbappé participó en el tercer entrenamiento de la semana junto a sus compañeros del Real Madrid, en una jornada marcada por el regreso de la mayoría de los internacionales a la disciplina blanca después de la finalización de la ventana FIFA.
Además, el costamarfileño Yan Diomande, el turco Arda Güler, el portugués Bernardo Silva, el francés Eduardo Camavinga y los españoles Huijsen, Cucurella y Carlos Espí se ejercitaron en Valdebebas después de regresar de las concentraciones de sus selecciones. Los ingleses Trent y Bellingham, con partido el martes por la noche, fueron los únicos ausentes por este motivo.
Camavinga y Cucurella, no obstante, debieron realizar trabajo individualizado.
Kylian Mbappé ya entrena con el grupo
En la sesión del martes ya se habían reincorporado a los entrenamientos, procedentes de sus respectivas selecciones, los brasileños Vinícius y Endrick, el hispano-marroquí Brahim Díaz y el neerlandés Denzel Dumfries.
También se vio en dinámica de primer equipo a Thiago Pitarch, que había estado acumulando minutos con la selección española sub-20 y con el Real Madrid Castilla durante el parón, y al francés Ibrahima Konaté, lesionado en la concentración de Francia el 24 de septiembre y que parece en las fases finales de su recuperación.
Todos ellos se unieron en los entrenamientos a los ya habituales Éder Militao, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois y Andriy Lunin, los jugadores del primer equipo que no fueron convocados por sus selecciones durante la ventana FIFA.
En la sesión, Mourinho y su cuerpo técnico incluyeron activación sobre el césped, trabajo táctico, ejercicios de posesión y trabajo físico, para finalizar con partidos en dimensiones reducidas, según informó el club blanco.
Siguen con sus procesos de recuperación Raúl Asencio, Fede Valverde, Ferland Mendy y Rodrygo. Mendy y Rodrygo han trabajado en solitario durante los últimos días sobre el césped de Valdebebas. Valverde, baja a causa de un esguince de tobillo de grado 3 sufrido durante el partido contra el Atlético de Madrid, volvió para realizar trabajo de recuperación.
El Real Madrid volverá a la competición el sábado 10 de octubre, cuando recibe en el Santiago Bernabéu al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga EA Sports española. Los de Mourinho marchan cuartos en la competición nacional, a 6 puntos del Barcelona, líder.